Odnos Jelene i Dijane Đoković godinama je tema javnosti i dok su mnogi verovali da svekrva i snaja ne mogu da pronađu zajednički jezik, one su gotovo uvek pronašle način da ih demantuju.

- Mnogo sam srećna što imam unuke, Stefana i Taru. Mi možda ne provodimo zajedno onoliko vremena koliko bismo to voleli, ali meni svaki trenutak s njima mnogo znači i nekako me vraća u detinjstvo, jer u vreme kada su moja deca bila mala, nisam možda imala dovoljno vremena da se igram s njima. Nisam ja tu da ih podižem, to će njihovi mama i tata, ja sam tu da s njima uživam, da ponekad prekršim neka pravila oko onoga što im nije dozvoljeno, ali u tome i jeste lepota - rekla je Dijana svojevremeno.