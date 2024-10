- Celi život sam imala osećaj da nešto nedostaje. I ne znaš šta je i sad shvatam da nedostaje on. Meni celi život fali on, da se vratim svom izvoru od kojeg sam potekla. Mama me već godinama pokušavala približiti Bogu. Toliko je pričala o njemu da mi je stvorila averziju. Godinama se molila za mene i moje preobraženje. Onda su se izdogađale neke stvari koje su bile vrlo loše i on je našao svoj put do mene. Doslovno me uzeo i čupao me. Još uvek me čupa i stavlja na svoj put gde me on želi - rekla je pevačica za In Magazin.