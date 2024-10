On se drao na sav glas zbog Anđelinog ponašanja , a Jordanka Denčić Džordi ga je posavetovala da se distancira od nje i udari joj čežnju, što on nije želeo.

- Radim to i uvek dobijem ono što želim, ali ne želim to da radim jer je ranjiva. Ne mogu sa njom kao sa drugima, neću da budem konj. Ja ispadam p*čka u svojim očima, ali možda i u njenim? Istopio sam se sad ja, pa neka me zagrli i pokupi. Sad ću da joj priđem, ma neću - pričao je Gastoz.