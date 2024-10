„Ona je za početnu cenu meni ponudila više nego što je trebalo. Rekla mi je da budem uz nju i da će moja cena rasti kako i njena raste. Prvi njen rast se desio posle par pesama, zvala me je na ručak i kaže: ‘Dado, povećavamo cenu na toliko’. Mi smo sarađivali skoro četiri godine. Nakon Cecinog koncerta u Beču smo prekinuli saradnju, desila se neka sitnica, blaga svađica i putevi su nam se razišli. Već u tom periodu sam razmišljao o početku solo karijere, Tea i ja smo se posle sreli u Las Vegasu, imala je nastup. Sreli smo se u gradu pre toga i uvek se obradujemo. Ja rekoh: ‘Kad ćemo da pijemo kafu? Ona kaže da radi svaki dan. Otišao sam u Čikago privatno i poslovno i sa ekipom odem do Las Vegasa, sreda je bila, čujem da peva Tea u jednom klubu i ja rekoh – idemo tamo. Dolazim ispred kluba i vidim njenog menadžera Nikolu Bridžisa, ja mu se obraćam na engleskom, on meni kaže: ‘Dado, ne jedi go*na, jesi to ti?’. Ja mu kažem da ne govori Tei ništa. Kreće koncert, ona peva duet sa Šabanom i ja dižem čašu i ona stala i kaže: ‘Dado’. Eto, umesto kafe u Novom Sadu, sreli smo se u Las Vegasu.“