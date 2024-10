Izdali ste novi album "Kofer" posle 9 godina. Šta se promenilo za to vreme?

- Najviše ja. Čini mi se da sam zreliji, iako sam privatno prilično detinjast i neozbiljan u raznim situacijama, ali ne pred kamerama, već sa mojim prijateljima. Čini mi se da sam postao mnogo zreliji u odnosu na tu 2006. godinu. Nekako sam evoluirao, ako mogu tako reći. Nedavno sam gledao taj prvi koncert u Sava Centru, gde sam na sceni bio kao prepadnut! Sa svojih dva metra stojim na nekom prakti kablu, sa mikrofonom u ruci i to je moja pozicija, nisam mrdnuo odatle. Dok sad na koncertima skačem, igram, pričam viceve, svašta radim (smeh).

Kako komentarišete to što se Crna Gora vraća na "Evroviziju"?

- Dobio sam poziv ako imam neku kompoziciju, ali prosto nemam vremena da se pozabavim time sada. Drago mi je što će neko sledeće godine predstavljati Crnu Goru, jer to je jedno lepo iskustvo, doduše meni bilo . Kada se setim 2014. godine, kad sam ja bio deo takmičenja, ovo sad više ne liči na tu Evroviziju. Potpuno je dobilo neku drugu krajnost, mnogo toga se promenilo. Tad je isto bilo bitno da pokažeš dobar šou, naravno i pesmu, ali sad je to izgubilo svaki smisao.



- Svako od njih zna svoj posao, sad je jako bitna sama pesma. Propozicije "Evrovizije" su da za 3 minuta date nešto interesantno, pa da vidimo koga će Crna Gora izabrati. Morao bih da čujem pesme pa da odlučim, nije stvar izvođača. Možda najviše iskustva imaju Jadranka i Boban. Znam da on uvek ide onako, do kraja, možda on napravi nešto, ko zna.