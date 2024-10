- Zvao sam je da zajedno odemo na razgovor i vidimo kako ćemo da se ponašamo u novoj situaciji i prema deci, jer ja nisam znao kako. Pogledala me je tada puna sebe i rekla: „Ti i treba da ideš kod psihijatra“. Jednom sam uspeo da je odvedem, ali njoj se to nije dopalo - ispričao je Đogani i istakao da njegova tadašnja supruga nije mogla da se snađe sa tolikom popularnošću i novcem.

- Ona se pogubila i počela da traži od mene više slobode nego što supruga i majka dvoje dece treba da ima. Recimo, da sa drugaricama izlazi do dva sata noću, a da ja sedim kod kuće i čekam je. To je bio jedan od njenih uslova. Meni to nije odgovaralo i rekao sam: „Ajde, lepo, da završimo sa svim tim“ - ispričao je tada denser koji je srećan u braku sa Vesnom. Slađa nije želela da komentariše njihov razvod.