- Ljubomorna sam bila ja, ali na početku naše veze. Nisam poznavala njegove koleginice, pa kad ode na svirku i slika se s njima, ja se pitam zašto baš on od svih muzičara na sceni. To je bio strah da ga ne izgubim. Kad sam se s tim izborila i došla dovde gde sam sad, stvarno nema mesta za ljubomoru. Mirče mi nikad nije pravio scene, on je neko ko je miran, staložen, ali nije ni imao razloga za to. Razume moju prirodu posla, gde sam često okružena muškarcima, ali nema mesta za nepoverenje.

- U početku su me predstavljali u medijima kao pevačevu suprugu, tako su me svi upoznali i ja sam prvenstveno to, pa sve ostalo. S vremenom sam počela da radim javni posao, pa su me još više upoznali kroz to, ali ja se ne bunim kako god da mi kažu.