Ana Radulović je rođena u Beogradu 22. Jula 1992. godine. Odrasla je sa majkom, medicinskom sestrom, i ocem, zaposlenim u državnoj firmi i bratom. Nakon završetka srednje škole voditeljka je upisala ekonomiju, iako joj to nije bila strast. Nešto kasnije je postala i diplomirani ekonomista, te je sa uspehom završila ono što je započela.

Ana se pre voditeljske karijere našla u nekoliko spotova kao što su “Ti me znaš” Srećka Krečara, “Sve moje ljubavi” Dženana Lončarevića, “Moj živote” Nenada Marinkovića Gastoza i mnogim drugim.

- Iskreno da vam kažem, ja sam se plašila i početku kako će i svekrva i svekar reagovati, s obzirom na to da kada sam ušla u familiju sam bila skroz anonimna devojka, čak ni Instagram nisam koristila. Nije mi bilo svejedno, plašila sam se svega, jer znam kako to može da bude kada se upuštaš u ovaj posao. Koliko god sve to bilo lepo, sjaj, sa druge strane, tvoju intimu i privatan život imaju pravo da komentarišu svi, podložniji smo tim napadima. Mislila sam da će gledati na mene sad drugačije, da će mi se sve duplo meriti, da će misliti da neću postići sve - dete i društvo i posao - pričala je Ana.