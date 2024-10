Ono što je sigurno jeste da je Sandra novog dečka krila i zbog toga što se o krahu braka s Milanom ništa nije znalo u javnosti do pre nekoliko dana, a tako će verovatno ostati i ubuduće, imajući u vidu da ona nikad nije volela da se preterano eksponira.

Koji je razlog razvoda, i dalje nije poznato, šuška se da je Sandri smetao Milanov opušteni život, ali to nije potvrđeno. Jasno je da je u braku nastao nerešiv problem, pa se Milan preselio kod majke. Nedugo nakon toga Sandra je upoznala novog partnera, pa nije tugovala, već je nastavila život.

- Ne zveram okolo, ali primetim lepu ženu. Moja žena ima 40 godina, a ona je, žargonski rečeno, top riba. Ona je jedna od najženstvenijih, najdamskijih, najzgodnijih Beograđanki. Gde god da se pojavimo, ona je ili najlepša, ili među tri najprivlačnije. To pravom muškarcu, koji je siguran u sebe, može samo da imponuje. Ne zveram okolo, ali volim da posmatram. To radim i pred Sandrom. Nije normalno da se pravimo ludi, kad je činjenica da je neko izazvao našu pažnju. To je licemerno. Kad se pravimo da nismo primetili da neko dobro izgleda, onda se nameće razlog za sumnju - ispričao je nedavno Kalinić za medije.