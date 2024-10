- Ja sam u braku bila jedan period, živela sam bukvalno torturu, nasilje i sve što je moglo tu da se preživi, loše naravno. Izvukla sam se iz toga i poručila bih svim ženama, devojkama da kada vide prvo zlostavljanje, da ih neko udari, šta god da bude, to će da se ponovi sigurno. Nemojte to da trpite, žene, budite lavice, izađite iz toga. Ja sam izašla i evo me tu gde jesam sada – rekla je Svetlana i dodala da je ćerka njen najveći uspeh u životu: