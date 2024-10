foto: Printskrin/Instagram

foto: Zorana Jevtić

To je katastrofa. Ne znamo zašto su nas otpustili kada smo imali najgledaniju emisiju na „Prvoj”. Grafikon pokazuje da smo mi stub te televizije. Brojke pokazuju da smo najbolji, ne kažemo to mi - izjavio je on za “Informer”.