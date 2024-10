- Dragomir i ja smo zajedno već 11 godina, od toga poslednje 3 godine u braku. Upoznali smo se preko zajedničke drugarice. To je bilo još u periodu srednje škole. Drugarica i ja smo otišle na piće, a onda je došao i on. Ostalo je istorija - rekla je Nevena na samom početku - rekla je proše godine Nevena.

Ipak, Nevena je pronašla način da zaradi, tako što se snima za društvene mreže. Ne krije da u tome uživa, pa je jednom prilikom izjavila da će to postati njeno zvanično zanimanje.

- Čuješ li s druge strane zida kako neko stalno prolazi motorom i turira? To je moj dečko. Tako mi stavlja do znanja da je prisutan i da ne smem drugog da gledam. Kapiraš? On ovuda prolazi i danju i noću. Čujem ga. Ne smem da pogrešim - rekla mu je Nevena u rijalitiju, a Gastoz je shvatio poruku, pa se udaljio od nje.