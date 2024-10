- Ranije sam radila manje korekcije, ali sam sad rešila da ne gubim vreme na to što kratko traje. Imam puno poverenje u našeg stručnjaka, hirurga koji godinama uspešno radi u Dubaiju i Americi. Ne želim da radim nikakve filere da mi ne bi to bilo ružno niti da dodajem botoks. U mojim godinama je najbolje oduzimanje, a ne dodavanje- objašnjava Jasmina.

- To radim iskljućčivo da bih sama sebi bila lepa. Kad mi je već Bog dao lepo lice, pravilne crte, želim to da održavam. U mojim godinama ovo je najbolje rešenje. Mislim da neko ko radi na televiziji mora da vodi računa o detaljima na sebi id a uvek izgleda lepo i sveže. Tako nova i lepa objaviću i novu knjigu, a možda ću naći i dečka. Planiram da idem u Ameriku oko Nove godine,taman sveža. Intervenciju radim sad u oktobru i znam da ću malo da moram da odmorim, ali jedva čekam da budem kao zategnuta kao pre. Liniju sam doterala do savršenstva što bi rekla Miljana Kulić. Takođe krećem da izlazim po kafanama, jer je život suviše kratak hoću sve da iskoristim- zaključuje ona.