ŠOK

ČITAVA NACIJA BRUJI O DESINGERICI ZBOG TUČE, A EVO KADA SE PRVI PUT POJAVIO NA TV-U! Sasvim drugačiji nego što je sada

Despić je znatno ranije pokušao da se probije na medijsko nebo i to kao glumac, ako se to može tako nazvati. Pre deset godina on je bio učesnik emisije "Preljubnici", čiji su voditelji bili Goran Stojičević Karamela i Suzana Perović