Mima i Gruja nisu više zajedno, jer je ona odlučila da započne vezu sa cimerom Urošem Rajačićem, ali kako tvrdi bivša zadrugarka, ni on njoj nije bio veran.

- Mi smo na ovoj žurki imali odnos, tada smo bili i meni se on mnogo dopada. Bolji mi je Gruja nego Car ima mračnu stranu voli da je dominanatan i grub...Bilo je jednom rekla je Deniz.

- Ova rošava mene pitala da joj pomažem oko only fansa pošto nije prošla verifikaciju. Za Mimas sam avion, molila me da joj pozajmim 500 eura. Gruja ima cenu 500 evura. Nisam joj dala šta sam ja tetka iz Evropske unije. Tada na mojoj žurki smo se tako ljubili, nisam videla da je Mimas za deset mesecii tako poljubio. I ako uđem u zadrugu tek ću biti sa Grujom - otkrila je Deniz.

- Grija uređuje Mimin only fans i uzima procenat, kako ti to zvuči - otkrio je Joca kroz pitanje usmereno Elektri.

- Može vrlo lako i on da uđe, svako ko hoće tu trojkicu da proba. Ne bi me čudilo da za par hiljada evra i on pristane - rekla je Elektra.