- Ana i ja se poznajemo preko 10 godina. Ona mi je pozajmljivala haljine kada ja nisam imala novca. Ona to nikad nikome nije rekla. Evo, ja sad to zvanično i javno to iznosim, da svi znaju. Od tada datira naše prijateljstvo. To je bilo još dok sam radila na "Hepiju". To joj nikad nisam zaboravila. Ne dolazim ja kod bilo koga na rođendan - navela je Jovana.