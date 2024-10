"Jesam, i onaj snimak koji je kružio mrežama gde on peva to veče, ja sam snimio. Imali smo odrađenih 10-15 nastupa i trebalo je još toliko da ih bude, a imao sam priliku i ranije da ga upoznam. Izuzetno fin, normalan, voljan da sa svima popriča, čuva glas, tiho priča, ali kada on izađe na scenu – to kad krene, svaka mi se dlaka na telu naježi. Velika mi je čast bila što sam imao priliku da sa njim provodim vreme i pričam. Posavetovao me je da pijem konjak za otvaranje glasnih žica.“