- Kakav rolerkoster emocija ovih dana... Naizgled sve savršeno, ali zapravo je u glavi jedan veliki haos. Da li smo napravili ispravnu odluku? Šta smo postigli ovim korakom? Da li odvajanje od familije ima cenu? Sve smo imali u Srbiji, a opet je nešto falilo, da li ćemo to ovde naći? Da li smo mi stvoreni za velike stvari ili u ovom slučaju treba biti skroman? Da li će Dorotea imati bolju budućnost? Sve je preskupo. I još milion pitanja. Potpuni izlazak iz komforne zone i znam da je početak jako težak i da ćemo još 100 puta reći "Šta nam je ovo trebalo?" Ali u dubini duše i Sava i ja verujemo da smo ovde sa razlogom. Nešto postoji, napisala je.

- Joj sine nije mi dobro. Sava nam je otišao, spakovali kofere i otišli, bukvalno preko noći. Još ne možemo Teodora i ja da dođemo sebi. Iznenadna odluka, dobra prilika, to nisu mogli da propuste. Otišli su sa bebicom u Dubai da žive i rade. Mi smo navikli na njega, on nam je nekako ta muška figura u porodici uvek bio, osloni se čovek na njega, kako ćemo bez njega, ne znam, teško nam je - izjavila je Goca. Odoh posle kod Teodore da se malo tešimo, oni su bili vezani, stan do stana živeli. Nedostajaće nam svo troje. Sava će raditi u jednoj agenciji za nekretnine, Adriana će čuvati bebu, ne brinem se, snaći će se, ali mnogo mi nedostaju - rekla je Goca za "Alo".