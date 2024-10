- U četvrtom mesecu trudnoće! Udarao me je svuda, pa i po stomaku. Više puta sam posle njegovih batina završavala u bolnici 'Narodni front'. Trudnoća mi je postala rizična, pa sam se prevremeno i porodila.

Zašto si ćutala do sada?

- Bila sam pod velikim stresom, jer mi je jedini prioritet bio da rodim živu i zdravu bebu. On je radio sve da me distancira od celog sveta. Čak mi je slomio telefon i laptop, pokušavajući da me odvoji od svake osobe koja je mogla da mi pomogne. Zabranio je da mi dolaze drugarice, kojima sam ispričala šta mi se dešava.