- Rekao mi je da ću se udati za nekog crnokosog mladića lepog izgleda, a ja sam se oduševila tom šalom i rekla kako bih volela da ga upoznam. Naravno, taj crnokosi mladić je na kraju bio on! - rekla je Dušica kroz osmeh, opisujući kako je njihova veza počela i kako su već više od pet decenija zajedno u braku.

- Ali, verujte mi, ona me najviše volela od svih pevača, zbog moje iskrenosti. Nikada nisam znao da taktiziram, uvek sam govorio ono što mislim, i to je to - dodao je pevač, uz osmeh evocirajući uspomene na vreme kada je njegova iskrenost i prirodnost osvajala srca, ne samo njegove supruge, već i publike širom regiona.