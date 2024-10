- To se desilo u noći. Kiša je ovako pojačala u 1 sat, i ljude je jednostavno iznenadilo. To se desilo u roku od nekih pedesetak minuta. Sat vremena od lagane kiše do ogromne bujice koja je nosila sve ispred sebe. Sad vidim da iz Jablanice povređene helikopteri prebacuju za Mostar, to je nekih 30-ak kilometara južnije. Spasilačke ekipe su na terenu. Sve je tu, ali sad je ono, samo je pitanje iskreno koliko će biti mrtvih.