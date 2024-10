Voditeljka Ana Radulović je u procesu razvoda nikad hrabrija, a to je pokazala jednom objavom na Instagramu kojom je sve iznenadila.

Javnost je zatekla vest da se voditeljka "Elite" razvodi od svog supruga Mirčeta Radulovića i to posle 11 godina zajedničkog života. Kako su u saopštenju naveli razlog nije treća osoba, već je to njihova zajednička odluka. Kako biva kod svih, proces razvoda je izuzetno težak period na čiju god je on inicijativu, međutim Ana pokušava da iz svega toga izađe jača i hrabrija.