- To niko ne zna, mislim na javnost. Baš nisam želela da pričam o tome. Zajednički smo podneli taj pad, ali to nas je ojačalo. Bilo je to jako teško. Veoma traumatično sam to doživela, kao i svaka žena. Bili smo jedno drugom velika podrška u tim trenucima, kao što smo i svakog dana, inače – rekla je ona.