- Moj otac, kad sam se ja udala za njega, sa mnom nije pričao mesec dana. Nije hteo da me čuje ni vidi. Onda me pitao: “Da li je moguće da si se ti, baš moja ćerka, udala za njega?” Ja kažem: “Da, moguće je!” On je rekao: “Kako moja ćerka, što nije komšinica neka!” Ja kažem: “Zato što si me učio da ja gledam ljude da li je neko dobar ili loš, a ne da li je ovaj ili onaj.” Ja nikada nisam delila ljude po tome da li je ove veroispovesti ili one. Čovek je ili dobar ili loš. Ne postoji ništa drugo. A mom tati je bilo samo krivo zašto baš ja, jer je moja rođena tetka živela u tom nekom romskom naselju. Za mene su Romi..ja ne mogu to tebi da objasnim. U meni kao da teče ta krv – rekla je Natalija za "Hype".