- Da sam bila pametna bilo bi tu i zgrada i svega. Ljudi sa kojima sam baš bliska, moja sestra, čovek koji me vozi poslednje tri godine, klavijaturista, i još nekoliko najbližih, svi su mi rekli: „Neko bi se ubio na tvom mestu“. Ne znam kako to da objasnim. Pomislim i kažem sebi: „Ti si Rada Manojlović, tebe ljudi vole, gde se ti nalaziš“. Tu sam shvatila koliko ta vera u Boga i anđele čuvare, ta Božija ruka je mene podigla, naravno zajedno sa mojom sestrom. Ljudi misle da je sve super i da je sve sjaj jer te tako znaju, i onda sam se samo slomila. Samo sam pala, a kad sam pala onda sam bukvalno i legla – ispričala je Rada.

"Ubedio me je da niko ne želi da me gleda"

Rada je istakla da ju je bivši poslovni saradnik ubedio u to da je više niko ne zove na nastupe.

- Ubedila sam sebe u taj mrak jer je mene bivši poslovni saradnik ubedio da mene više niko ne zove za nastupe, da više niko ne želi da me gleda, da nemam hit jako dugo. I to mi nije govorio jedan dan, to je trajalo godinama. Jednostavno, ubijano mi je samopouzdanje – rekla je Rada u emisiji "Zvezde Granda Specijal".