- Riblja čorba mi je jedno od omiljenih jela. Jedan vremenski period sam samo to jela. Ne volim da kuvam, ali me uhvati period kad samo kuvam, pa onda period kad naručujem i kad volim da mi neko sprema hranu. Trudim se da što manje jedem meso i te mlečne proizvode. Nekako me život i zdravstveno stanje, moja ćerka je vegeterijanac, te smo u tome zajedno i trudimo se da se hranimo što zdravije – ispričala je ona, ističući da se danas nakon operacije žuči koju je imala oseća dobro:

- Kada se ja iznerviram to vide moji najbliži, momci iz benda. Sve manje se nerviram, kada sam bila mlađa bila sam eksplozivnija. Ne treba se nervirati zbog nekih stvari na koje ne možeš da utičeš. Kad dođem na nastup, pa krči razglas i onda me pitaju kako će da zvuči. Ja kažem: „Pa... zvučaće lepo” (smeh). Ne mogu to da promenim, nastup mora da se desi i sve to prihvatiš – priča ona otkrivajući da ume i da opsuje kada je nervozna: