Ide nedelja za nedeljom, a tračeva nikad više . Jednostavno, ne mogu da postignem da napišem sve što saznam, drage moje abronošice. Muku mučim sama sa sobom šta sve da vam danas otkrijem i kojem saznanju da dam prioritet. Nije mi lako, ali mora od nečega da se krene, pa neka onda to bude najsvežija informacija sa estrade. U pitanju je mama poznate pevačice. Smuvala je piletinu. Toliko se zaljubila da je odlepila. E sad, stvar je u tome što majka ne zna da je sa njom samo da bi se približio njenoj naslednici. Mamu ćemo da zovemo Iskusna, ćerku Naivna, a njega Šmolja. On obožava Naivnu, sluša njene pesme, čita i prati apsolutno sve što se dešava u njenom životu, a sa Iskusnom spava. Pokušavao je on da zavede zvezdu, ali mu to nije pošlo za rukom. Ona nije obraćala pažnju na njega, a kad joj je majka predstavila novog dečka, Naivna se šokirala. Zasad nije majci rekla da je nju najpre jurio jer je videla da je slepa od ljubavi, ali polako priprema teren.



Shvatila je šta on radi i kakve su mu namere, ali mora da vodi računa kako to da reši da ne izgubi majku. Biće tu belaja kad vam ja kažem, i to vrlo brzo. Šta su dočekale od toliko mušakaraca da im jedan Šmolja rasturi porodicu. A nije da on to neće. Voli on da pravi skandale i drame, pa je pitanje trenutka kada će sve to da eksplodira.

Čula sam da je pokušao da ostane nasamo sa Naivnom tako što je njenu majku poslao u prodavnicu da mu kupi neke džidžabidže, ali se majka brže-bolje vratila.

Pratimo ovaj slučaj, ali da vam ispričam još jednu situaciju. Muž jedne sportistkinje, zvaćemo je Lutkica, postao je gej. Verovali ili ne, i ja sam u čudu bila, ali tako je kako je. Brak im je paravan, a on ima svoju priču koju tera i lepo mu je. Ona ništa ne sumnja. Ćuti i ne pominje. Doduše, ne znam kakav im je seksualni život, ali u javnosti deluju skladno, lepo i savršeno. A samo ja znam šta je posredi jer sam ga lično videla sa ljubavnikom.

Zajedno su bili u kolima, zajedno ušli u jedan tržni centar i sve se jasno videlo kao dan. Kako će Lutkica da reaguje kada bude saznala, ostaje nam da vidimo. Do tada budite mi dobre, drage moje tračarice, i volite se na pravi način.