On je do pre nekoliko godina bio glavni menadžer u klubovima i restoranima, a kada je avanzovao, postao je vlasnik lanca prestižnih restorana. Pričalo se da su njih dvoje bili u tajnoj vezi, a kada je Kalinić to saznao, nastala je svađa u kući. Milanov kolega kojem se on poverio do detalja nam je ispričao ovu situaciju.

- Po gradu je kružila priča da je Sandra bila u šemi s tim ugostiteljom. Mnogo puta je viđena kako sedi s njim upravo kod njega u restoranu. Oni koji poznaju Milana su mu to dojavili, i to je bila kap koja je prelila čašu. Nije on svetac, to se zna, ali, eto, nije mogao da se nosi s tim da je možda zamenjen čovekom koji je u gradu poznat kao veliki zavodnik. Međutim, on je imao i problem sa zakonom, javno je hapšen i cela ta priča Milanu je smetala - priča naš sagovornik.