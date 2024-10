- Karleuša me oduševila, top je za lajv top, nije zenatara, brzo razmišlja, baca fore, pametna je, troluje i oduševila me majke mi brate, ono je bilo next level... najbitnija stavr, roleks nije fejk, pomislilaje da je roleks fejk jer njoj neshvatljivo da je njoj neko dao roleksa na poklon, tako da znaš ono rispekt. Nisam spavao sa Lepom Lukić, roleks je pravi i to je to - objasnio je on i otkrio šta se dešavalo kada su se kamere ugasile.