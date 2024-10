"Mama se posvetila odgoju mene i brata, nije uspela da završi fakultet jer je bio rat i nije bilo ni sredstava. Tata se posvetio poslu. Bez podrške i nekog požrtvovanja ne može da se očuva porodica. Tata je bio jako strog, mada on to ne priznaje. Desio se taj rat, koji nije nikome ništa dobro doneo, verujem da je zbog toga on bio toliko strog jer se plašio. Tata je radio 15 godina na ubistvima u policiji, pa se nagledao svega. Samim tim me je naučio da se pazim, jer mi umetnici imamo neki ružičasti svet, a on me je naučio šta je realnost"

"Majka to teško preživi. Sećam se da kada su ga odneli od mene da sam se ja tada sva osula. Mislili su da je to bila reakcija na lek, ali nije. Ja sam imala samo loš predosećaj, krili su svi od mene šta se desilo. Saša je sve krio da se ne bih ja stresirala. Pošto je morao biti transportovan u Institut za majku i dete, morali su mu nositi moje mleko kako bi ga hranili. On nije mogao da otvori oči, a ja sam ga videla samo na blic kada sam ga rodila. Ulazim u sobu, a ne znam koja je moja beba. Gledala sam u bebe i onda sam Saši rekla "kako je lepa ova beba", a on mi je rekao da je to naš Nikolaj. Kako sam mu prišla, ja sam mu dala mali prstić, a on je uhvatio svojom šakom moj prst. U tom trenutku je prvi put i otvorio okice. To je najemotivniji trenutak. Bio je 2 nedelje tamo".