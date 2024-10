Pevačica Sandra Afrika iznela je nedavno šokantne detalje o folkeru, optuživši ga da otima mikrofon kolegama i da kada je reč o bakšišu svi dogovori padaju u vodu.

- Problem je bio njegov odnos prema meni, generalno. Neprijatan, gledao me je kao rivala, a otišli smo da zajedno radimo turneju, ja njega uopšte nisam tako gledala. Mislila sam da je nama lepo, da se zezamo, a koliko si ti uzeo para, koliko ja, ne da me ne zanima... Ne volim materijaliste i ljude koji sve gledaju kroz novac. Neću da sedim sa tobom samo iz koristi ako mi ne prijaš.

- Tada sam prvi put bila u Americi. Kuma mi je u Majamiju, htela sam i da odemo do nje, da se zezamo. Mislila sam da ćemo se družiti, a on je sve gledao kroz novac. Rekla sam mu: "Čoveče, nisam ja došla da se bijem sa tobom i otimam za mikrofon i svađam oko toga ko će koliko da peva!" Ako smo se dogovorili da svako peva po sat vremena, tako će biti. Ne može da dođe za 20 minuta kada vidi da ja uzimam novac i da su mi pune ruke para. Ne može to da radi samo da ja ne bih jel'te uzela sve moguće pare u kafani, pa da ne ostane za njega. Jako je ružno - rekla je pevačica.