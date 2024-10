Stanija Dobrojević ne prestaje da privlači pažnju svojim izgledom, a to joj je i ovog puta pošlo za rukom i to u Majamiju kada je prošetala u privlačnom izdanju.

- Koliko puta sam ja rekla zbogom i medijima i rijalitiju i muzičkoj karijeri, odem u Ameriku i nema me i da ja u Americi upoznam dečka iz Austrije i da me ova priča vrati u epicentar, to je samo sudbina. Mislim da je sada došao momenat da stvari izlaze na videlo. Na društvenim mrežama su mi pisali da će me prevariti, da je prevarant, da će me opljačkati. Ja sam se sklonila u Ameriku, dođem u Srbiju, pa majka od dotične (Aneli) se slika ispred zgrade, njena sestra se uključi i kaže da branim da on šalje pare devojčici...Nevezano da li ćemo mi ostati zajedno ili ne, mi možemo da osnujemo porodicu i živimo zajedno, možda i ne, ali mi se dopada što smo mi individue za sebe - pričala je Stanija nedavno.