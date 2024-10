Ona je istakla da i dalje ne veruje da je postala tetka, te je tom prilikom apelovala na kolege, s obzirom na to da je i ona pevačica, da joj zakazuju više nastupa kako bi imala para za četvrto dete - malu devojčicu Srnu.

- I dalje nisam svesna da sam postala tetka. Imam osećaj kao da je moje dete tamo. Sa Kaćom se čujem ceo dan, uglavnom me pita za savete jer sam iskusnija. To su uglavnom pitanja oko dojenja. Rekla mi je da nije svesna i dalje da je to njeno dete, pošto je jako vezana za moju decu, tako da nema osećaj i dalje.