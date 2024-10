"On je veliki umetnik i ostavio je i ostavlja traga u muzici. Jedini je takav, pokušavali su mnogi da kopiraju njegov lajfstajl, njegov način interprentacije. On je jedan jedini Aca Lukas . Svemu tome aplaudiram", govorila je Milica i nastavila:

"Pored toga što nas je vezivalo prijateljstvo, zato sam i snimila duet sa njim, ali, on je završio karijeru kod mene. Nikad se ne bih pomirila sa njim, jednostavno, imala sam jedno ružno iskustvo, kao neko ko se ovim poslom bavi isključivo iz ljubavi, svi mi radimo i zbog novca, a ljubav me motiviše, i publika. Što se tiče Ace, jedno jako neprijatno iskustvo. Jako sam isključiva, kad me zezneš, teško mogu da pređem preko nekih stvari. Ali fin je čovek, kažu", rekla je Milica u podkastu Inkubator.