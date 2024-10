– Vesna i ja se znamo punih 35 godina, to prijateljstvo je neraskidivo i ostaće tako dok smo žive. Radile smo zajedno, to zna ceo svet i, ljudi koji su prodefilovali, a bilo ih je milion za pet godina, u „Lepezi”, gde smo sarađivale više od godinu i po. Imala je svoj svaki četvrtak. Nakon duže pauze stvorila se prilika i, što se tiče objekta i mojih partnera, da Vesna može da nastupa. Dogovorile smo se da ona svake subote nastupa u „Pravoj priči”. To bi se desilo svakako i da joj nije otkazan koncert na Tašmajdanu – priča Markovićeva pa detaljno objašnjava aferu „3.000 dinara”, zbog koje su navodno bile u svađi.