– Mi smo se našli tako što sam ja kupila svoj stan, a on radi sve to vezano za stanove, tako da sam ja njega i njegovu firmu unajmila da mi sredi sve to, čak sam dobila i popust kod njega! Nisam to ni znala, tek kasnije mi je to priznao da mi je dao popust i da je odugovlačio te radove zbog mene, da bi me što više viđao, ali stvarno smo se brzo sve dogovorili i sve je išlo kako treba, i tako smo se upoznali. Družili smo se, gledali zajedno stvari za stan… Ne ljutim se, naravno, što mi je naplatio sve to, nikad ne bih to dozvolila, jer mi tad nismo ni bili u vezi, ali i da jesmo, besmisleno bi bilo. Sad mi poklanja, sad je druga priča, zajedno smo. I tad je poklanjao neke sitnice, ali to mi je tek kasnije ispričao.