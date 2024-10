Jovana Pajić uživa u uspehu pesme “Ludilo moje”, a u razgovoru za medije je otkrila koliko uspeva da drži kontrolu nad svim životnim situacijama, o svim aktuelnostima na javnoj sceni, ali i tome što je njen kolega Emir Aličković izjavio da je pomenuta pesma trebalo da bude njegova.

- Niko neće tu pesmu, a svi hoće uspeh pesme, to je jedina prava istina. Ja to mogu da razumem. Znam ceo put nastanka te pesme, ne može da mi bude jasno da neko ko pored istine kao takve može da kaže nešto drugo. Nemam ništa protiv toga, mene to ne remeti. Moram da tražim Opačiću blok i fiskalni račun, pa da mogu ovako pokažem - rekla je Jovana.

Pevačica je objasnila i koliko danas uspeva da ima kontrolu nad svim životnim situacijama.

- Ranije sam se mnogo više nervirala, ali valjda s godinama ide ta mudrost, da se ne puca na sve i svašta. Uspevam da imam kontrolu nad tim pucanjima. Nemam problem da izlazim u javnost bez šminke. Ni moje lice ne trpi previše šminke i kada nije neka potreba ja nosim samo toniranu kremu - priča pevačica i otkriva da li su 40-e nove 30-e.

- Ne znam da li se mi tešimo. Sve je stvar kako se vi osećate u glavi. Mislim da kada se složiš sa onim što piše u ličnoj karti, da si tog trenutka i ostario. Vodim se onim kako se osećam. Uvek si u sukobu sam sa sobom. Ja nisam ono što sam bila pre godinu dana, a kamoli pre pet godina. Uglavnom, hajde da učimo usput, da nadograđujemo sebe, da se ispravljamo, popravljamo, da budemo bolji prema sebi i drugima.

“Ne bih mogla da budem okidač ničije tuge”

Razvodi na javnoj sceni su sve češći, a s obzirom na to da je i Jovana prošla kroz jednu takvu fazu u životu, ona je otkrila kako gleda na rastanak kolege Peđe Jovanovića i njegove supruge Ane.

- To je toliko pipava tema, ja mogu da pričam samo u svoje ime. Mislim da ovo vreme kao takvo nosi nove stvari sa kojima mi moramo da nosimo. To su vrlo teške stvari, čak i za onog ko podnosi te papire. Uvek se pitam kad neko da za pravo sebi da stane ispred kamere i priča o drugima i zašto se oni razvode, odakle mu hrabrosti i ideja da ima mišljenje o tome. Iz svojih cipela mogu samo da pričam o iskustvima koja sam ja prošla. Ispred svega toga su deca, koja ovo gledaju, ne bih mogla da budem okidač ničije tuge.

S obzirom na to da su muzički izvođači podigli cene svojih honorara, vlasnici klubova su istakli da taj tempo ne mogu da prate, a o ovoj temi je dala svoj sud Jovana.

- Svedoci smo da je sve poskupelo, ali jasno mi je da vlasnici klubova ne mogu da se izbore sa cenama izvođača, onda koliko treba da košta flaša nečega, to za naše standarde nije normalno. Ne znam dokle to planira da ide gore ili će se svi kući napiti, pa izlaziti, mora postojati sistematizacija. Mi smo u istom poslu, živimo jedni od drugih, ako se to ne uruši pa ponovo izgradi, biće takvih problema. A kako se to rešava, pitanje je za nekog drugog.

Na pitanje da li snima duet sa koleginicom Marijom Šerifović, Jovana je kratko odgovorila:

- Ne da ja znam. Ja sam samo na to pitanje odgovorila da ako se pojavi pesma da nećemo ostati imuni na nju, ali u ovom trenutku ne razmišljam o tome.

Pajićeva je prokomentarisala i izjavu pevača Ljube Aličića da njegova mlada koleginica Barbara Bobak nema nijedan hit, a da traži enormnu cifru za svoje nastupe.

- Ljuba verovatno priča iz svojih cipela. Hajde da pitamo mene kada budem imala 70 kako ću se nositi kada sam na zalasku. Moja generacija pevača nije mejnstrim, jednostavno nosimo se sa vremenom koje dolazi i radimo posao onako kako znamo i umemo i prihvatamo promene. Ovaj posao je takav.

Svi ličimo jedni na druge

Trend estetskih korekcija je uzeo maha, a pevačica je i sama otkrila šta misli o takvoj vrsti ulepšavanja.

- Mislim sve najbolje o estetskim korekcijama, ali ne kada idu protiv nas. Verovatno se oko jako brzo navikne i onda uvek hoćemo još. Svi ličimo jedni na druge i niko nije autentičan u vizuelnom smislu. Ali nemam ništa protiv, ali ako je to nekome nesigurnosti i može doneti samopouzdanje, a da se prethodno ne ugrozi zdravlje, onda je to to - priča Jovana.

