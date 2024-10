- To mi je bolna rana. Aca je veliki umetnik i zaista je ostavio i ostavlja trag u muzici. On je jedan jedini takav. Pokušavali su i pokušavaju da kopiraju njegov način života, tu vrstu muzike i način interpretacije i ja aplaudiram svemu tome. Iz tog razloga sam, između ostalog, pored toga što nas je vezivalo prijateljstvo, i snimila duet s njim. Ali on je završio karijeru kod mene, u smislu da se ne bih nikad pomirila s njim. Jednostavno, imala sam jedno ružno iskustvo, kao neko ko se bavi ovim poslom isključivo iz ljubavi - rekla je ona i dodala:

- Naravno, svi mi radimo i zbog novca, ali mene prvenstveno vezuje i motiviše ljubav prema ovom poslu i to kad ja vidim nasmejana lica u publici i kad vidim kako ljudi pevaju moju muziku... A novac - da ga zaradim, da imam posle da ga vratim i da nekako sebi namestim da imam komoditet u životu. Čisto da imam da pojedem i popijem nešto što mi se jede i pije i da kupim sebi ponekad nešto lepo, žena sam... Što se tiče Ace, jedno jako neprijatno iskustvo. Ja sam nekako isključiva kad su te stvari u pitanju. Kad me zezneš, teško da mogu da pređem preko nekih stvari - rekla je Milica.

- Želja svih moji saradnika je da idem na Evroviziju. Kad sam bila mlađa, ja sam tad možda i bila zainteresovana. Mi imamo jedan ili čak dva projekta, kako mi to vidimo, spremna u fioci. Ali od svega ovoga čime se bavim kako treba, ne mogu da stignem da se bavim Pesmom za Evroviziju. Morala bih sve da prodam da bi to izgledalo kako bih ja želela jer čujem da to sami izvođači plaćaju. Jedino sve da prodam, ako hoćete da me vidite da nemam šta da obučem i da jedem, vi mene slobodno pošaljite na Evroviziju - rekla je Milica.