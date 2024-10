- Odlikovao me je predsednik države Aleksandar Vučić, trajem toliko koliko trajem bez mrlje u karijeri, kako možete da me degradirate takvim bljuvotinama? Kako možete da me zovete zbog bljuvotina Jelene Karleuše? Daj bože da njoj traje karijera koliko meni traje i da se posveti pesmi, a ne ovakvim stvarima. Ne želim ni da znam detalje toga što je rekla niti da pustim da me to otruje. Pustite me da umrem na miru i dostojanstveno bez da me uznemiravate takvim lažima. Čime sam ja zaslužila da mi se u ovim godinama kači svaka budala.Trpela sam i ćutala o svakakvim aferama dok sam bila mlada, a sad je stvarno dosta. Poštujte to što ostavljam iza sebe jednog dana kada umrem ako već drugi ne poštuju mene i sve što sam uradila za kulturu ove zemlje - zaključila je Lepa za Alo!.