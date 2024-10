-Smatram da žena vara samo kada je nezadovoljna, nesrećna i kada ne dobija od muškarca ono što zapravo ona traži. A žena traži samo ljubav i poštovanje. Kad nema ljubavi i može nekako, ali kad nema poštovanja, ne može nikako. Nažalost, ja sam podnela najveći pritisak i jedan užas mi se desio veliki. Ja sam u tom braku bila jako usamljena i nesrećna, ali došla su deca i ja sam se tu puno žrtvovala. Duška sam upozoravala na to sve, da će se kajati i da ću mu se osvetiti, ali me nije shvatao za ozbiljno. Prvi put kada sam htela da mu se osvetim, desila se katastrofa. Taj čovek sa kojim sam htela da mu se osvetim zbog mog ličnog nezadovoljstva je skrinšotovao jedan "fejstajm" video, jer smo se tako gledali, a da ja nisam znala. On me je tim slikama i snimcima ucenjivao i tražio da se razvedem. Nije ni bitno kako se zove, nije zaslužio ni ime da mu se kaže. To nije muškarac, to je prosto monstrum. Ja nisam pristala na tu ucenu i on je svim medijima poslao to. Verovala sam da to ne može da se desi, ali pogrešno sam procenila, jer sam mislila da jedan normalan muškarac to ne bi uradio zbog sebe, a ne zbog mene. Čovek pogreši. To je bila posebno teška situacija za mene jer je u tom momentu umirala moja majka. Čak sam i rekla tom monstrumu, koji me je tim materijalom ucenjivao da to ne radi, jer imam dve ćerke koje su tada bile jako male i išle su u školu i imam bolesnu majku koja mi umire. To ga nije interesovalo. Ne samo da to nije ispoštovao, nego bolje da je pucao u mene. To može da uradi samo čovek bez srca i koji zaslužuje sve najgore. Mislim da će neka karma kad-tad vratiti takvim ljudima dati ono što zaslužuju. Poslednje što je videla moja majka su bile te slike i onda je umrla. Posle više nije bilo ni bitno - ispričala je Karleuša u "Lazarov podkastu".