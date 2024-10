Daša: "Pusti nas, bre, na miru"

- Samo želim mir, a njemu sreću u daljem radu. Pusti nas, bre, na miru! Ti radi svoje, mi ćemo svoje. On se odlučio za to, jer, da sam se ja pitao, grupa bi trajala još 10 godina. Nisam ljut, podržao sam ga u odluci. On nas je napustio s obrazloženjem da nije zadovoljan time što radi i da mu pesme nisu dovoljno dobre. A sad hoće da peva te iste pesme i buni se što mu neko zabranjuje. Šta, uzmeš sad naše pesme i praviš nam konkurenciju, a rešio si da to ne radiš. Ne znam samo zašto pokušavaju da povuku mržnju na nas, pa da ispadnem zver - rekao je Daša za "Kurir" nakon što je Ivan napustio "Legende".