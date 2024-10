- Eva Ras je bolesna, ali ne od one bolesti od koje boluje, ona je duševno bolesna. Eva Ras je psihički bolesna osoba, osoba bez karaktera. Ja to razumem jer ona spada u onu kategoriju, Bog je rekao da se "ne bacaju biseri pred svinje", to je upravo to, "ne bacaj bisere pred Evu Ras" - završila je na kraju Vendi.