"Ja to uopšte nisam volela, osetim kad mi neko ne prija, pa makar to bio i Paf Dedi. Moj drug Peđa Govedarica, koji je radio kao buker u Njujorku, tada me je pozvao na žurku sa Majom Latinović, top modelom, ona je sada milionerka. I vrištao je od smeha kad sam mu rekla da ušivam nadogradnju plesačicama i da ne mogu jer sam mnogo umorna. Eto, propustila sam žurku", ispričala je Ksenija u jednoj emisiji.