- Kakav god da je poklon nije trebalo onako da reagujem i da kažem da je fejk. I da je fejk, nije u redu, poklon je poklon. Zar je bitno? Ja sam proverila i posle sam se pokajala što sam to uradila jer nije lepo i kulturno. Ali sam ipak proverila i posle emisije i sutradan i zamisli on je takav ludak, da nije fejk. Ja sam ljubitelj satova i imam puno satova i “roleksa” raznih i mislila sam 100 posto da nema šanse jer znam kako idu cene i kad sam videla, bila sam šokirana i htela sam da mu vratim. On nije hteo ni da čuje za to, nije želeo. Iako sam u životu dobijala razne poklone, nikad mi niko nije poklonio ovako nešto skupo kao Baka Prase - priznala je Karleuša.