Povratak Crne Gore na takmičenje za Pesmu Evrovizije naveo je Rajovića da pripremi pesmu i potrudi se da obezbedi svoje učešće. Mnogi pevači poput Sergeja Ćetkovića i Danice Crnogorčević izjavili su da ne žele da se takmiče, dok je on sa velikom zainteresovanošću pristupio pripemi pesme.

- Mnogo mi je drago što se ponovo priča o "Evroviziji" i što smo uspeli da vratimo Crnu Goru na takmičenje. Smatram da sam regionalno veoma poznat i iza sebe imam 25 godina karijere. Mnogi se pitaju šta će meni to. Hejteri su poznati po negativnim komentarima ali ja sam spreman na njih. U ovu priču ulazim potpuno opušteno - rekao je Rajović.

Na pitanje da li je spreman na kontroverze koje "Evrovizija" danas neformalno zahteva od svojih takmičara u vidu što čudnijeg performansa i pesme, Rajović je izjavio da to za njega neće predstavljati problem. Kako je za sebe rekao, on bilo gde da se nalazi napravi najbolju atmosferu.

- Pravljenje dobrog performansa mi apsolutno nije strano. Moram napomenuti da ću se držati granica normale, da neću obrukati scenu niti državu koju zastupam. Na sceni "Evrovizije" u proteklih nekoliko godina imali smo priliku da vidimo razne degutantne stilove muzike i nastupa. Živimo u takvom vremenu ali to ne znači da i ja moram ići u krajnost - istakao je Rajović i nastavio:

Gosti u studiju osvrnuli su se i na temu vrtoglavih cena proslava Nove godine u Beogradu. Spominje se da će izvođači za svoje honorare uspeti da uzmu između 50.000 i 100.000 evra. Da bi običan građanin dočekao novu godinu uz svog omiljenog izvođača moraće da izdvoji pozamašnu sumu novca, u zavisnosti da li se odlučuje za all inclusive uslugu ili nešto drugačije. Jelena Kovačevič rekla je da najveće zvezde na našim prostorima već imaju zakazane svoje novogodišnje nastupe i da njihove honorare opravdava upravo to što su ljudi spremni da izdvoje od 100 do 150 evra za svoju ulaznicu na nastup.