Kako ističe, sadašnja supruga Katarina nije mogla da ga promeni, a da on to nije želeo.

- Ne može mene niko da promeni, ako ja to ne želim. Kaća jeste uticala, u smislu da mi prija i da sam srećan sa njom. Nemam šta da menjam u životu, samo neću ponavljati greške koje su bile loše po mene - napominje Darko koji je shvatio da sve manje njegovih kolega pravi velike koncerte, a da su pevačice preuzele primat kada je šoubiznis u pitanju.

- Dosta manje muškaraca pravi koncerte. To je velika organizacija. Treba se i psihički i fizički spremiti. Napraviću ove godine koncert, najkasnije sledeće. Potrebno je imati dobre hitove, veliku organizaciju. Lenj sam, ali ću se potruditi da se to promeni. Bitno je kakve pesme nađeš i ko se najbolje uklapa u duete koje snimaš. Ponovio bih saradnju sa Rastom i Vojažem. Veliko poštovanje za njih. Znači mi kad me pohvale kolege, daju mi vetar u leđa i motivacija za pevanje i karijeru. Bilo je mnogo saveta od velikih zvezda, ali ne mogu da se setim - izjavljuje kroz osmeh Lazić.