S obzirom na to da je njena izjava razbesnela javnost Slađa je potom bliže objasnila šta je htela da kaže:

- Jeste, ali ljudi nisu razumeli na šta sam mislila kada sam to rekla. Đani je dobro zarađivao, pa smo podigli kredite, plaćamo deci školovanje, stigla nam je i beba. Računi, doprinosi, porezi... Mi ne jedemo kavijar i ne razbacujemo se, i ja bih volela da nam je dovoljno 300 evra mesečno. Niko ne radi u porodici trenutno! Pomažemo sinovima i izdržavamo ćerku, koja ima 15 godina - rekla je ona pre nekoliko godina za medije.

- Znam da su oni bogati i da imaju tolike nekretnine i da treba sve to održavati, plaćati, ali to je preterano velika cifra. Ne pamtim ko je rekao da mu treba 2000 ili 3000 evra. Pa šta radite sa tim parama? Jedu zlatne čestice svaki dan? Ne razumem. Ko ima ko može da priušti sebi taj luksuz, u redu, ali ne treba mahati tim ciframa, ljudi nemaju hleba da jedu. Mene je to uvek nerviralo. Mahali su neverovatnim ciframa za Nove godine, za nastupe. Ja im želim da imaju što više i da troše još više, svako ima pravo da zaradi i troši kako hoće. Po mom mišljenju, pametnije je ćutati, nego ovom narodu koji je u ovoj situaciji, a čeka nas još veća kriza, takve stvari govoriti - rekla je Zorica.