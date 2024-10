- Stiglo je preko 10.000 poruka. Potrudiću se svima da odgovorim. Na svet je došla jedna čarobna devojčica koja se zove Vanja, ona je Božije čudo, rodila sam je na Vidovdan. Govorila sam ja i o svojim neuspesima, to traje sedam, osam godina, onda ideš dalje, dok sam živa dok priroda i Bog kažu da može, ja ću da probam. Odabir lekara je kod mene bio presudan. Prva etapa je bila priprema, bila sam u Solunu kod izvrsnog stručnjaka, bilo je jako lepo iskustvo tamo. Onda me je preuzeo doktor u Beogradu, pružili su mi dosta ljubavi, dali su snagu i meni i mojoj bebi. Imala sam sreću i mogu da se zahvalim Gospodu Bogu. Nije bilo moguće usvajanje zbog mojih godina. Borba je trajala sedam, osam godina. Nisam ja krila, mnogo njih me je videlo. Budi ljudina i očekuj da budu i drugi prema tebi. Da bih došla do cilja nisam smela nikakva uzbuđenja da imam. Bolje je malo primiriti se da možeš u molitvi da izneseš sve - ispričala je Sanja za Kurir posle porođaja.