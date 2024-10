Potom je rekao da mora ponovo da polaže vozački ispit.

- Od Rume sam ka Novom Sadu išao u suprotnom smeru. Šta da kažem, glupo jeste, ali tako se desilo. Sada moram da vidim kako ću to da rešim. Moram ponovo da polažem vožnju. Kad su me zaustavili, nisam imao kud. Morali su da me isključe iz saobraćaja. Muke. Ali svestan sam ja šta sam napravio. Sva sreća nije se desilo ništa na putu. Znate, ja sam medicinski fenomen jer godinama živim bez mozga, pa nije to tako lako - kaže Tubić.