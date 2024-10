- Ja sam njega varala onog momenta kad sam bila sigurna da ne voli ni on mene, niti da ja volim njega. Onda to više nije ni bila prevara, niti sam ja osećala da varam. Ne možeš da varaš nekog ko te ne voli i koga ne voliš, to nije prevara, to je veliko ništa - zaključila je Karleuša u emisiji "4 i po žene".